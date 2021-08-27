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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27-8-2021 في البنوك المصرية

مستقرأ في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 11:48 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21 11:48 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21

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شهدت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27-8-2021، حالة من الاستقرار أمام الجنيه في السوق المحلية المصرية، في ختام التعاملات داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وبلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

ظل مستوى سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ببنك HSBC العملة السعودية أمام الجنيه

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سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

جاء آخر تحديث للعملة السعودية داخل السوق وصل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية، عند قيمة 4.04 جنيه للشراء.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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