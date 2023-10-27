سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27-10-2023 أمام الجنيه

استقر سعر اليوم الجمعة 27-10-2023 أمام الجنيه المصري بالمواقع الإلكترونية الرسمية داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، نتيجة عطلة القطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق، لتعرض المال سعري شراء وبيع الريال السعودي داخل السوق الرسمية، والتي جاءت عند:

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

أبقى ميد بنك على سعر اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 7.97 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك بلوم مصر

أظهر تقرير المال اليومي وصول سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس عند 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

على نفس مستويات أمس جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي عند 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

أظهر التقرير اليومي للمال على أسعار العملات وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

أبقى بنك الإسكندرية على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على نفس مستويات عند 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

على نفس مستويات أمس جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل بنك التعمير والإسكان عند مستوى 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك التنمية الصناعية إلى مستويات 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.