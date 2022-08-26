سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-8-2022 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-8-2022 استقرارًا نسبيًّا تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر العملة السعودية في البنك المركزي: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، متوسط أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية عبر المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وماكينات الـATM.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي، 4.96 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، إلى 5.04 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

أما في بنك البركة، فبلغ سعر الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و 5.11 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الريال السعودي 5.05 جنيه للشراء، و5.10 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، إلى 4.94 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وفي البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر إلى 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.10 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.