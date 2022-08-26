سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-8-2022 مقابل الجنيه بالبنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-8-2022، استقرارًا نسبيًا فى البنوك، ووصل متوسط أسعار عملة السعودية إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات العربية والأجنبية، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، وتستعرض بوابة «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا، عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية بحسب المواقع الرسمية للبنوك، وماكينات الصراف الآلي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 5.05 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 4.94 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 5.04 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في التجاري الدولي «CIB»

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 5.103 جنيه للشراء، و 5.109 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية العسودية في بنك بلوم

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك بلوم، إلى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 4.95 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 4.96 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.