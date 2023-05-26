سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 مقابل الجنيه

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سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

اليوم الجمعة 24-5-2023 على نفس مستويات أمس الخميس أمام الجنيه المصري على صعيد الشراء والبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويعرض موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك مصر

اليوم أمام الجنيه المصري عند 8.23 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

وأظهرت الموقع الإلكتروني لبنك مصر استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.19 جنيه للشراء ، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك SAIB في بداية التعاملات الصباحية عند 8.10 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي أمام الجنيه على شاشات التداولات بالبنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء ، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع على شاشات التداولات ببنك القاهرة في بداية التعاملات. .

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك الاستثمار العربي على نفس مستويات أمس عند 8.20 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع ميد بنك لمستويات 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، بحسب اخر تحديث لها.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال أمام الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء ، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه بفروع بنك قناة السويس عند 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملات.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

أظهرت اخر التحديثات على سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك قطر الوطني الأهلي لمستوى 8.13 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

أظهرت التحديثات الأخيرة على سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه ببنك كريدي أجريكول عند 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.