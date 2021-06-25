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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-6-2021 في البنوك المصرية

الريال عند 4.11 و4.19 جنيه للشراء والبيع بفروع "كريدي أجريكول"
منى صلاح 10:37 ص, الجمعة, 25 يونيو 21 10:37 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

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استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الجمعة، 25-6-2021، بالتداول قرب مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك بحسب المعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي أمس الخميس، عن سعر الريال السعودي، فيما يعد يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية أسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وتستعرض منصة المال الإلكترونية في تقرير يومي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من البنوك الرئيسية، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار، صباح اليوم، الجمعة.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي، بمستهل التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، خلال فترة التعاملات الصباحية.

ريالات-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سجلت شاشات التداول اللحظي بفروع عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، سعر الريال مقابل الجنيه، صباح اليوم، كما رصدته منصة المال الإلكترونية، كالتالي:

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سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك الإمارات دبي الوطني، صباح اليوم، الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بينما يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك كريدي أجريكول، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

وعند 4.06 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وصل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شبكة فروع البنك العقاري المصري العربي.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الاسلامي، صباح اليوم.

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بقلم منى صلاح

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