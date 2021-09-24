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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24-9-2021 في البنوك المصرية

مستقرًا في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 9:46 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21 9:46 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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حافظت مستويات سعر الريال السعودي على استقرارها مقابل نظيره المحلي الجنيه، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.176 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

في شبكة فروع البنوك وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، إلى 3.75 ريال

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

نشرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة وصل عند 3.75 ريال سعودي.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

فيما جاءت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه داخل بنك HSBC جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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