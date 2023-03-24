سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24-3-2023 في ثاني أيام رمضان

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الجمعة 24-3-2023 في ثاني أيام رمضان استقرارًا، بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر والتي تعمل في رمضان 4 ساعات فقط من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا طوال أيام شهر رمضان، حسبما حدد البنك المركزي المصري مواعيد العمل، وسجلت العملة السعودية في المركزي متوسط سعر صرف 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أفاد موقع بنك الإسكندرية بأن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وصل إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أشارت تقديرات بنك مصر إلى أن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

أظهر موقع بنك الكويت الوطني وصول سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية إلى: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

أفاد بنك بلوم مصر بأن سعر الريال السعودي اليوم بلغ: 8.11 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 8.22 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق

حقق سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

قدّر بنك قناة السويس سعر الريال السعودي اليوم بـ: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.