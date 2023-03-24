سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24-3-2023 في ثاني أيام رمضان

حقق سعر
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية
أفاد موقع بنك الإسكندرية بأن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وصل إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
أشارت تقديرات بنك مصر إلى أن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
حدد البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي
حقق سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
أظهر موقع بنك الكويت الوطني وصول سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية إلى: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر
أفاد بنك بلوم مصر بأن سعر الريال السعودي اليوم بلغ: 8.11 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 8.22 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق
حقق سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك سايب
سعر
سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس
قدّر بنك قناة السويس سعر الريال السعودي اليوم بـ: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.