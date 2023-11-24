سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24-11-2023 مقابل الجنيه المصري

عرضت المواقع الإلكترونية استقرار سعر اليوم الجمعة 24-11-2023 أمام العملة المحلية لمصر على نفس مستويات أمس الخميس بحسب التقرير الصباحي للمال على أسعار العملات، ليصل متوسط سعر صرف وحدة النقد السعودي 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالموقع الرسمي للبنك المركزي، لتعرض البوابة جريدة «المال» سعري شراء وبيع العملة السعودية في السوق الرسمية والتي جاءت عند مستوى:

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية إلى 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك المصرف المتحد عند مستوى 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني إلى 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك المصرف العربي الدولي لـ 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لميد بنك عند مستويات 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.