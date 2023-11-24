سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24-11-2023 مقابل الجنيه

أظهرت المواقع الإلكترونية استقرار سعر اليوم الجمعة 24-11-2023 أمام عملة مصر المحلية، على نفس المستويات المعلنة أمس الخميس نهاية التعاملات الأسبوعية، بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر صرف العملة السعودية في القطاع المصرفي إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب التحديث الأخير للموقع الرسمي المركزي المصري بشاشة متوسط أسعار العملات في مصر، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال شراء وبيع الريال السعودي عند:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

عرض بنك التعمير والإسكان سعر الريال السعودي اليوم أمام نظيره الجنيه عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بالبنك الأهلي إلى مستويات 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي مستوى 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر أمام نظيره الجنيه المصري ببنك التنمية الصناعية عند 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

على نفس مستويات أمس.. سعر بموقع للبنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بالمصرف المتحد إلى 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري يبنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بالمصرف العربي الدولي 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

بلغ شراء وبيع سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري مستويات 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بموقع بنك الإسكندرية عند مستوى8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام نظيره الجنيه المصري ببنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.