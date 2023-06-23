سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت اخر التحديثات استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الجمعة 23-6-2023 مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات أمس الخميس على صعيد الشراء والبيع، في اخر تحديث للعملة السعودية داخل فروع البنوك نهاية العملة الرسمي للبنوك، ووصل متوسط سعر صرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك الإسلامية والأجنبية والمصرية والعربية المختلفة.

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه داخل فروع بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي، إلى مستويات 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

بلغ سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي داخل فروع بنك SAIB إلى مستويات 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

عرضت فروع البنك المصري الخليجي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أظهرت اخر التحديثات وصول سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

عرضت فروع بنك البركة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

جاء سعر الريال السعودي اليوم على موقع البنك الحكومي بنك القاهرة عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.