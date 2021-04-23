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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-4-2021 في البنوك المصرية

4.03 جنيه أدنى سعر للريال داخل السوق المحلية
منى صلاح 11:20 ص, الجمعة, 23 أبريل 21 11:20 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

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افتتح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولات اليوم، الجمعة، 23-4-2021، بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، بالإبقاء على المتوسط السعري، عند 4.16 و4.19 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، تبعاً لما أعلنه البنك المركزي المصري، أمس، عن أسعار السوق المحلية، وذلك نظرًا للعطلة الرسمية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، استهل سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، تعاملاته بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على شاشات التداول الصباحية بفروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

شهد سعر عملة المملكة السعودية مقارنة بنظيرها المصري، داخل فروع بنك كريدي أجريكول، حفاظاً على مستوى سعرى 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات اليوم، الجمعة.

سعر الريال في بنك التنمية الصناعية

أظهرت شاشات التداول داخل شبكة فروع بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، الجنيه، عند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بالتعاملات الصباحية.

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سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بدأ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 4.06 و4.20 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، اليوم، الجمعة.

أعلى سعر للريال السعودي

تستحوذ 7 بنوك محلية على أعلى سعر للريال السعودي مقابل نظيره المصري، على مستوى الشراء، داخل السوق المحلية، عند 4.17 جنيه، في بنوك بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وQNB وHSBC.

أدنى سعر للريال السعودي

فيما لا يزال المصرف المتحد يعرض أدنى سعر للريال السعودي أمام الجنيه، في السوق المحلية، على مستوى الشراء، ليتداول عند 4.03 جنيه، صباح اليوم.

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سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يعرض سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل سوق الصرافة المصرية، عند مستوى 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً لآخر تحديثات الشركة المصرية للصرافة، صباح اليوم.

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بقلم منى صلاح

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