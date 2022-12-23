سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-12-2022 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

حقق سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-12-2022، استقرارًا ملحوظًا في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مسجلَا: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، إذ شهد خلال الأيام الماضية استقرارًا خلال عمليات التداول، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا أسعار صرف عملة السعودية مقابل الجنيه المصري، بحسب ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي بـ 6.57 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وقدّر بنك التعمير والإسكان، سعر الريال السعودي بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، إلى 6.40 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 6.38 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

أما سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، فحقق مستوى صرف عند: 6.35 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وعرض سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري، 6.41 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.