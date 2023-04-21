سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
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سعر الريال السعودي في بنك مصر
وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي
وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي
وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، سجل مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في في البنك المصري الخليجي «EGYBANK»
وقدَر البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 7.99 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك المشرق
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سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي
وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.