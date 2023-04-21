سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21-4-2023 مقابل الجنيه المصري

ننشر سعر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الجمعة 21-4-2023 مقابل الجنيه المصري في أول أيام عيد الفطر، مسجلًا 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، بالتزامن مع بدء العطلة الرسمية للقطاع المصرفي بداية من أمس الخميس وحتى الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، ونرصد في التقرير التالي أسعار عملة السعودية استنادًا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الأفرع.

سجل سعر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

اليوم في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، سجل مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في في البنك المصري الخليجي «EGYBANK»

وقدَر البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 7.99 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

وسجل سعر

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.