سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-8-2021 في البنوك المصرية

مستقرًّا في أغلب البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-8-2021، أمام نظيره في السوق المحلية المصرية الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الدولار الأمريكي في بداية التعاملات اليوم إلى أسعار أمس نفسها عند مستوى 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وصل سعر صرف الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

على مستويات أمس نفسها جاء الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

أعلنت شبكة فروع بنك عودة صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

داخل البنك التجاري الدولي وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية بالمصرف.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

عند قيمة 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع جاء سعر شراء وبيع العملة السعودية في شبكة بنك HSBC أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

عند مستوى 4.04 جنيه للشراء يعرض بنك المصرف المتحد أقل مستوى لسعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية.