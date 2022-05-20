سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-5-2022 في البنوك المصرية

أظهرت اخر التحديثات على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في اليوم الجمعة 20 مايو 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، استقراره نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما بينت التداولات الصباحية استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

ووصلت مستويات سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحافظ سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وحافظ سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

واستقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر