سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-8-2022 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-8-2022 استقرارًا داخل البنوك المصرية وذلك تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري، وسجل متوسط السعر وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لماكينات الإيه تي إم «ATM».

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وفي بنك مصر بلغ سعر العملة السعودية مستوى: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

وفي فروع الإيه تي إم «ATM» بالبنك العربي الإفريقي وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بحسب ماكينات ATM بالبنك الأهلي القطري عند مستوى: 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي وفقًا لشاشات التداول أمام الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، وفقًا لماكينات ATM البنك بالفروع المختلفة.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي مقابل لجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول بالبنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.