سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-8-2022 مقابل الجنيه بالبنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-8-2022، بالبنوك المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي، يومي الجمعة والسبت، وسجل متوسط السعر 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار صرف عملة الممكلة العربية السعودية، وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية بالبنك التجاري الدولي

واستقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، عند 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي أمام الجنيه المصري، إلى 4.95 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 5.04 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، عند 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 4.92 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل لجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الكويت الوطني

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 4.95 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.