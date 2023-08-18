سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-8-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-8-2023، على استقراره مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

وتنشر بوابة جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفق ماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

عرض البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أما سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، حقق مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

ومازال سعر الريال السعودي في بنك سايب محافظًا على مستواه الأخير عند: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وحافظ سعر اليوم على مستوياته الأخيرة في بنك القاهرة عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

واستقر سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.