سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-8-2023 أمام الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-8-2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط أسعار صرف عملة السعودية بالسوق في البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب ماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلو مصر، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

أما سعر الريال السعودي في بنك البركة، حقق مستوى صرف عند: 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

ومازال سعر الريال السعودي في ميد بنك محافظًا على مستواه الأخير عند: 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحافظ سعر الريال السعودي على استقراره عند: 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع