سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-11-2022 مقابل الجنيه.. 6.50 جنيه للشراء

حقق سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-11-2022 مقابل الجنيه المصري ثباتًا ملحوظًا عند مستويات سعر صرفه مساء أمس الخميس، بعد تحرك طفيف لم يزد عن قرش واحد إلى قرشين طوال الأسبوع الماضي، وحتى ختام تعاملات الخميس قبيل العطلة الأسبوعية، ارتفعت العملة السعودية قرشًا واحدًا في سعر الشراء فقط، مسجلة متوسط سعر صرف في البنك المركزي المصري، 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع، وترصد جريدة المال سعر عملة السعودية في البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.48 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.47 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.49 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.44 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.49 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.29 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 6.51 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 6.46 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.44 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.51 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.