سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-3-2023 أمام الجنيه المصري

حافظ سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

اليوم الجمعة 17-3-2023 أمام الجنيه المصري على استقراره، وأوضح موقع البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف المملكة العربية السعودية أمام العملة المصرية وصل إلى 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، وترصد جريدة المال في التقرير التالي، حركة صرف العملة السعودية في عدد من المواقع الإلكترونية لنحو 14 بنكًا حكوميًا وخاصًا وعربيًا وأجنبيًا يعمل في مصر.

أشار موقع بنك المشرق إلى أن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهر موقع مصرف أبوظبي الإسلامي وصول سعر الريال السعودي إلى: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

قدّر البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي بـ: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

حدد البنك المصري الخليجي سعر

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بـ: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

ذكر بنك الكويت الوطني أن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

أكد المصرف المتحد أن سعر الريال السعودي وصل إلى: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حدد بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

قال البنك التجاري الدولي إن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في ميد بنك

حدد ميد بنك سعر الريال السعودي بـ: 7.97 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

حدد بنك كريدي أجريكول مصر سعر الريال السعودي بـ: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

في بنك قناة السويس إلى: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.