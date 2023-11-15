سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-11-2023 مقابل الجنيه

أظهرت المواقع الإلكترونية للمصارف العاملة في السوق الرسمية استقرار سعر اليوم الجمعة 17-11-2023 بنفس المستويات المعلنة أمس الخميس ، بسبب العطلة الأسبوعية الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، ليعرض القطاع المصرفي متوسط العملة السعودية كمتوسط سعر عند 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات في السوق المحلية، لتعرض «المال» سعري شراء وبيع العملة السعودية داخل فروع البنوك المنتشرة في انحاء الجمهورية.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر ببنك المصرف المتحد عند مستويات 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

استقر سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر على مستويات الخميس ببنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

حافظ سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الرسمي لببنك بلوم 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

استقر سعر أمام نظيره الجنيه المصري داخل بنك الكويت الوطني إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أتاح البنك الأهلي المصري شراء وبيع سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الرسمي ببنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الرسمي لبنك SAIB عند 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الرسمي لميد بنك 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.