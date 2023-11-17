سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-11-2023 أمام الجنيه

حافظ سعر اليوم الجمعة 17-11-2023 ، على مستوياته المعلنة أمس الخميس داخل فروع البنوك الموجودة داخل انحاء الجمهورية، وذلك بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري ليصل متوسط سعر صرف العملة السعودية 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث للعملة السعودية داخل الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، لتعرض بوابة جريدة «المال» سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية من خلال جولة بين المواقع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، والتي جاءت عند:

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بالمنصة الرسمية لميد بنك، 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بالمنصة الرسمية لبنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية ببنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بالمنصة الرسمية للبنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل عملة مصر المحلية بالمنصة الرسمية لبنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي مقابل عملة مصر المحلية بالمنصة الرسمية للمصرف العربي الدولي، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي مقابل عملة مصر المحلية بالمنصة الرسمية للمصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي مقابل عملة مصر المحلية بالمنصة الرسمية لبنك قطر الوطني الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي مقابل عملة مصر المحلية بالمنصة الرسمية لبنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليوم مقابل عملة مصر المحلية بالمنصة الرسمية للبنك الأهلي الكويتي- مصر، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.