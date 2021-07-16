سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16-7-2021 في البنوك المصرية

شهدت مستويات سعر الريال السعودي حالة من الأستقرار على مستويات الشراء والبيع المعلنة في البنوك بشكل نسبي عن تعاملات على نفس تعاملات أمس الخميس، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي، وتنشر “المال” سعر الريال مقابل الجنيه في تقرير يومي داخل عدد من البنوك الرئيسية الحكومية منها والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

في بداية التداولات الصباحية حافظ سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي على استقراره عند 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بحسب تقرير المال الصباحي .. جاء الريال مقابل الجنيه بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وعلى مستويات سعر الريال مقابل الجنيه بشبكة فروع الشركة المصرية للصرافة وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في بداية التعاملات. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

أعلنت شاشات تداول بنك بلوم سعر صرف الريال أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ببداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

عند قيمة 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، فى فروع بنك عوده، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي وصول سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصرية في بداية التعاملات اليوم .

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

كما يقدم بنك HSBC سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

مازال يواصل بنك المصرف المتحد في تقديم أدنى مستوى لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء.