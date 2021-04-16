سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16-4-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم، الجمعة، 16 أبريل 2021، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، متوسط سعري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، أمس.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، تعرض شاشات التداول داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، سعر صرف الريال السعودي عند نفس مستويات الأمس، ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع بنك HSBC، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وفي بنك أبو ظبي التجاري، أظهرت شاشات التداول الصباحية سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند مستوى 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري في السوق المحلية، داخل فروع بنك فيصل الاسلامي، 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات اليوم، الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي الدولي

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، الجنيه المصري، داخل فروع بنك العربي الأفريقي الدولي، عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي

وفيما يتعلق بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بينت شاشات التداول الصباحية داخل فروع البنك التجاري الدولي، 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وشهد سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك البركة، مستوى سعري عند 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر بيع للريال بالسوق المحلية، حتى الآن.

أعلى سعر للريال السعودي

ولا يزال سعر الريال السعودي يحقق أعلى مستوى سعري مقابل نظيره المحلي، على مستوى الشراء، داخل فروع 5 بنوك؛ بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد وQNB، عند4.17 جنيه، بالتداولات الصباحية.

أدنى سعر للريال السعودي

يتداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.03 جنيه داخل فروع المصرف المتحد، كأدنى سعر على مستوى الشراء في السوق المحلية، بمستهل تعاملات الجمعة.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

حقق سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بسوق الصرافة المحلية، 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، في بداية تعاملات اليوم، محتفظًا بنفس مستويات أسعار الأمس.