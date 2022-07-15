سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-7-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 15يوليو 2022 ، بسبب عطلة البنوك الأسبوعية يوم الجمعة والسبت، داخل شبكات فروع البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، عند 4.890 جنيه للشراء، و4.916 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وحافظ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبين تقرير المال الصباحي استقرار سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، عند 4.82 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وحافظ سعر صرف الريال السعودي على مستويات الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.86 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

واستقر سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصباح اليوم جاء سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوى 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.