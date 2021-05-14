سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-5-2021 في البنوك

شهدت أسعار صرف الريال السعودي استقرارا في مصر، اليوم الجمعة 14-5-2021؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا إلى عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن تستأنف البنوك العاملة في مصر، عملها صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في آخِر أيام العمل الرسمية الثلاثاء الماضي، مستوى 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

أعلى وأدنى سعر للريال السعودي في مصر

بلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية، 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد.

بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 جنيه لدى 6 بنوك؛ هي بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وبنك QNB الأهلي، والبنك الأهلي المتحد.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويتداول بنك مصر سعر العملة السعودية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى البنك المصري الخليجي، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

عرض المصرف العربي الدولي، سعر العملة السعودية أمام الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر العملة السعودية أمام الجنيه، لدى بنك كريدي أجريكول، عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

يعرض بنك قناة السويس سعر العملة السعودية أمام الجنيه، عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سجلت العملة السعودي في ميد بنك، مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.