سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-4-2023 مقابل الجنيه

استقر سعر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الجمعة 14-4-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، نظرًا لعطلة المصارف والبنوك والمستمرة إلى الإثنين القادم بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع «شم النسيم»، وسجل في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، وتقدم جريدة المال في هذا التقرير التفصيلي المطول عرضًا لحركة صرف العملة السعودية في البنوك.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك القاهرة

قدّر بنك القاهرة سعر الريال السعودي اليوم بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر

سعر صرف العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني إلى: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر

اليوم في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.