سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-8-2022 مقابل الجنيه بالبنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، حسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري أمس الخميس، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية يوميْ الجمعة والسبت، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار العملات وفقًا لماكينات الصراف الآلي للبنوك وعدد من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر صرف الريال السعودي ببنك مصر، مقابل الجنيه المصري عند آخر مستوى له، 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري على استقراره 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

مازال سعر الريال السعودي بالبنك العربي الإفريقي، أمام الجنيه عند آخر مستوى له 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

أما في البنك الأهلي القطري، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس استقر سعر الريال السعودي عند مستوياته الأخيرة ليوم الخميس، 5.05 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري على استقراره عند 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

مازال سعر الريال السعودي بالبنك المصري الخليجي أمام الجنيه مستقرًا عند نفس مستواه الأخير، 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي مصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، هو نفس مستوياته الأخيرة.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، عند مستواه الأخير 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.