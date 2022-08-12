شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-8-2022 مقابل الجنيه المصري استقرارًا، عند 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث صادر من البنك المركزي المصري أمس الخميس، نظرًا لبدء العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية يومي الجمعة والسبت، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا عن أسعار العملات وفقًا لماكينات الصراف الآلي للبنوك، وعدد من شركات الصرف العاملة في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري،5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الريال السعودي بالبنك العربي الإفريقي، أمام الجنيه المصري، 4.95 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

بلغ سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري 4.92 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري على استقراره عند 5.05 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 5.04 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصراف الآلي بالبنوك.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي بالبنك المصري الخليجي استقرارًا أمام الجنيه المصري، ووصل إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.