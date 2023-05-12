سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر
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