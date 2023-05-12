سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الجمعة 12-5-2023 مقابل الجنيه المصري على استقراره في البنوك والمصارف العاملة في مصر، وهو استقرار دام لهذه العملة الخليجية طوال مدة شهر بالتحديد منذ الثاني عشر من أبريل الماضي، ووصل متوسط سعر صرفها في البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب موقع البنك، وفي هذا التقرير نقدم لقراء جريدة “المال” رصدًا لأسعار العملة السعودية عبر مواقع البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر

اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.