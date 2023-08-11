سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 11-8-2023 مقابل الجنيه

حافظ سعر اليوم الجمعة 11-8-2023 أمام الجنيه المصري بالشراء والبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر صرف العملة، وبلغ متوسط سعر صرف العملة السعودية في السوق 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في اخر تحديث لها على موقع البنك المركزي، وتقدم المال نيوز مسحًا لسعر العملة السعودية داخل البنوك على صعيد الشراء والبيع، بحسب التحديث الأخير لها على المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم داخل فروع البنك الحكومي “بنك مصر” أمام العملة المحلية عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

كما حافظ سعر الريال السعودي على مستويات أمس داخل فروع إيجي بنك عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما عرض الموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي سعر ، أمام الجنيه 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر الريال السعودي داخل البنك الأهلي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وصل سعر ، أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني بميد بنك إلى 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

حافظ سعر الريال السعودي على سعريي الشراء والبيع ببنك أبو ظبي التجاري عند مستويات 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

استقر سعر الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول أمام الجنيه عند مستويات 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الرياعملة المملكة العربية السعودية في بنك SAIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك SAIB إلى مستويات 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.