سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-3-2023 مقابل الجنيه المصري

تقدم جريدة “المال” عرضًا لحركة سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.10 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر
سعر العملة السعودية في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.