سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-3-2023 مقابل الجنيه المصري

تقدم جريدة “المال” عرضًا لحركة سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم الجمعة 10-3-2023 أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري، استنادًا لما توضحه المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر، بعد تسجيل العملة السعودية استقرارًا بنهاية الأسبوع المصرفي، كما وصلت العملة السعودية في البنك المركزي المصري لمتوسط صرف 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب ما أوضحه موقع البنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.10 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.