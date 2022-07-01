سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-7-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 في البنوك المصرية ، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية،ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وحافظ سعر صرف الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف الريال السعودي على مستواه أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، عند 4.82 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

واظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.86 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وحافظ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.