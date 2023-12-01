سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت المواقع الإلكتروني للبنوك العاملة في السوق المحلية استقرار سعر اليوم الجمعة 1-12-2023 أمام عملة مصر المحلية على نفس المستويات المعلنة أمس الخميس على شاشات التداولات اللحظية، نتيجة لعطلة القطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، يعرض البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف عملة السعودي عند 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، لتعرض بوابة جريدة «المال» أسعار صرف عملة المملكة السعودية طبقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية، والي جاءت عند:

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بفروع ميد بنك مستوى 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

وصل سعر أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك التنمية الصناعية إلى 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.