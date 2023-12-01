سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الجمعة 1-12-2023 على مستواه نظيره الجنيه المصري بنفس الأسعار المعلنة الأسعار المعلنة أمس الخميس، في اخر تحديث على المواقع الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك، بسبب إجازة البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية بأيام الجمعة والسبت، ليقدم الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري عند 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتقدم البوابة الإلكترونية سعري شراء وبيع عملة السعودية طبقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية، والي جاءت عند:

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لميد بنك إلى مستوى 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لفروع مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لفروع البنك التجاري الدولي عند 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

بلغ سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك مصر مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية إلى 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.