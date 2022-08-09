سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في مصر بختام التعاملات

شهد متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في ختام تعاملات البنوك المصرية استقرارًا بحسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري ووصل سعره إلى مستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بسعر صرف عملة المملكة العربية السعودية بحسب عدد من البنوك الحكومية والعربية والأجنبية والخاصّة وبعض شركات الصرافة، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع البنكية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري مستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك مصر

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر مستوى 5.07 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بينما في بنك قناة السويس استقر سعر الريال السعودي في ختام التعاملات عند مستوى: 5.05 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري بختام التعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي في ختام التعاملات مقابل الجنيه 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية بالفروع.