سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في البنوك في بداية التعاملات

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أغسطس 2022، على استقراره النسبي في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا بأسعار العملة السعودية، بحسب ما تظهر شاشات التداول اللحظية في البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك العربية والبنوك الأجنبية، وبعض شركات الصرافة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 5.05 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 5.07 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 4.94 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية بالبنوك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

وصل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.