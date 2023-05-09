سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

اليوم الثلاثاء 9-5-2023، على استقراره بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، محققًا مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وشهدت العملة السعودية استقرارًا لمدة تجاوزت شهر، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية بالبنوك الحكومية والخاصة.

طرح بنك البركة، سعر

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وعرض بنك المشرق، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب «Saib»

وقدّر بنك سايب، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 8.19 جنيه للشراْ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي، في بنك الإسكندرية فحقق مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.