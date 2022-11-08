سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك

حقق سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بمصر، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 6.45 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، في البنوك الخاصة والحكومية والعربية والإسلامية والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة، مستوى صرف عند: 6.30 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 6.39 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى 6.47 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 6.46 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.29 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بـ 6.30 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

أما سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك سايب، سجل 6.37 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 6.42 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وعرض ميد بنك، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بـ 6.27 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.42 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 6.29 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، وصل إلى 6.46 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.