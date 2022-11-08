تحرك سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-11-2022 في نهاية التعاملات اليومية البنكية قرشًا واحدًا، بحسب بعض البنوك العاملة في مصر، وحقق متوسط سعر صرف في البنك المركزي المصري، 6.46 جنيه للشراء، و6.48 للبيع، بحسب تحديث موقع البنك، وتقدم جريدة المال رصدًا تفصيليًا لأسعار صرف عدد من العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، وفقًا لما تعرضه شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك المنتشرة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 6.47 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي: 6.31 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.47 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.47 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.46 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.46 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.44 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.42 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.37 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.28 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 6.42 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.41 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.