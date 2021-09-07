سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في البنوك المصرية

بدأ سعر الريال السعودي تداولات اليوم أمام الجنيه المصري على استقراراليوم الثلاثاء 7 -9-2021 داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، فيما متوسط سعر الريال السعودي اليوم عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، وطبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وفقا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية عند 3.75 ريال سعودي بحسب آخِر تحديث للعملة السعودية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

ووبحسب تقرير “المال” شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا طوال الأسبوع أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وعلى نفس مستويات أمس يقدم بنك بلوم الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وصل الريال السعودي أمام الجنيه داخل بنك عوده مقابل الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أمام نظيره الجنيه المصري وصل سعر صرف الريال بالبنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيرها المحلي الجنيه إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، داخل فروع بنك HSBC .