سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات بنوك مصر

شهد سعر

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

اليوم الثلاثاء 7-3-2023 ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصري بقيمة قرش واحد لسعري الشراء والبيع في نهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط عملة المملكة العربية السعودية 8.19 جنيه للشراء مقابل 8.22 جنيه للبيع وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وترصد جريدة «المال» خلال السطور التالية سعري الشراء والبيع للعملة السعودية.

قُدر سعر الريال السعودي في المصرف المتحد بـ 7.93 جنيه للشراء مقابل 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

طُرح سعر الريال السعودي في بنك البركة بـ 8.01 جنيه للشراء مقابل 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق 8.12 جنيه للشراء مقابل 8.22 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند 8.19 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة السعودية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في البنك الأهلي المصري 8.16 جنيه للشراء مقابل 8.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 8.16 جنيه للشراء مقابل 8.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

قًدر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي بـ 8.16 جنيه للشراء مقابل 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 8.00 جنيه للشراء مقابل 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

عُرض سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول بـ 8.14 جنيه للشراء مقابل 8.23 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

طُرح سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس بـ 8.16 جنيه للشراء مقابل 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في أبو ظبي الإسلامي 8.21 جنيه للشراء مقابل 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر

في بنك الإسكندرية 8.17 جنيه للشراء مقابل 8.22 جنيه للبيع.