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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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الريال السعودي بـ 8.15 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية
مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الثلاثاء, 7 مارس 23

سجل سعر

الريال السعودي
اليوم الثلاثاء 7-3-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًّا تفصيليًّا عن أسعار عملة المملكة العربية السعودية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وعدد من المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

عرض بنك المشرق، سعر

الريال السعودي
اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وطرح مبد بنك، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 7.93 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 2.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وفي المصرفي العربي الدولي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

أما في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.08 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليحي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.14 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر

الريال السعودي
مقابل الجنيه المصري بـ 8.15 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.15جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.15 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 8.16 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الثلاثاء, 7 مارس 23