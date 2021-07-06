سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في البنوك المصرية

افتتح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الثلاثاء، 6-7-2021، على تداولات هادئة للعملة السعودية في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليقترب سعر الريال اليوم من المتوسط المعلن فى البنك المركزي المصري أمس، على موقعه الرسمي، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم في تقرير يومي، داخل عدد من البنوك الرئيسية، الحكومية والخاصة، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، 0.27 دولار، خلال فترة التعاملات الصباحية، اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.16 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كذلك، وصل سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، إلى مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية. ريالات-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، جاء سعر الريال مقابل الجنيه، بالقرب من 4.156 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وبمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، ترصد منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بفروع عدد من البنوك التجارية الخاصة والمعاملات الإسلامية:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المتحد، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي اليوناني، صباح اليوم، الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول اللحظي وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي.