سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-12-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-12-2022 مقابل الجنيه، فى البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، في بداية التعاملات البنكية، إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، وفقا لتقرير «البنك المركزي المصري» لمتوسط أسعار صرف العملات الاخير، ويسعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصر ية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبى التجاري

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري، مقابل الجنيه المصري 6.37 جنيه للشراء، و6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري حقق 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري فوصل إلى 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي، أمام الجنيه المصري 6.540 جنيه للشراء، و 6.548 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وشهد سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري 6.33 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الاهلي الكويتي

و سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري قدر بــ 6.540 جنيه للشراء، و 6.548 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري إلي 6.47 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

و سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بلغ 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بــ 6.51 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإستثمار العربي، أمام الجنيه المصري سجل 6.51 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.