سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بختام تعاملات منتصف الأسبوع

قدمت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 مستقرًا مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وسجل متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية قيمة 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي التقرير اليومي لبواية جريدة «المال» بأسعار عملة المملكة السعودية استنادًا لجولة بين شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الأسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.14 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر اليوم في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.