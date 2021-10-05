سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في البنوك المصرية

عند 4.176 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 في بداية التعاملات داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، عند 4.176 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

ومن ناحية أخرى جاء صرف الريال أمام الجنيه المصري بالبنوك داخل شبكة فروع بنك بلوم جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

فيما اظهر التقرير اليومي للمال وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

ومن ناحية أخرى سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

تداولت مستويات سعر صرف الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية مقابل نظيره المحلي الجنيه داخل بنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهر تقرير “المال” أن بنك المصرف المتحد يعرض السعر الأقل للعملة السعودية داخل السوق المصرية، مسجلا 4.04 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.