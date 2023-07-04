سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ببداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الثلاثاء 4-7-2023، في أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق لآخر تقرير عن متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار عملة المملكة العربية السعودية، بحسب شاشات التداول في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه مستوى صرف عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.